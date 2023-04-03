 الرئيس الأوكراني يزور وارسو الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 3 أبريل 2023 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني يزور وارسو الأربعاء المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:50 م
من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بولندا بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بمواطنين أوكرانيين، لجأوا إلى بولندا في القلعة الملكية في وارسو، وفقا لما قاله متحدث باسم الرئيس البولندي اندريه دودا في تغريدة اليوم الاثنين.

وتعد بولندا حليفا مهما لكييف في الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنها تأوي الكثير من الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.

وكان قد أُعُلن مؤخرا أن أوكرانيا طلبت الحصول على 100 مركبة قتال مدرعة ذات عجلات لسلاح المشاة من بولندا، على أن تمول الولايات المتحدة وأوروبا الصفقة.

وكان زيلينسكي قد سافر للخارج في فبراير الماضي لزيارة  لندن وباريس وبروكسل، فيما تعد ثانية زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية، وكانت أول زيارة خارجية له قد توجه خلالها إلى بولندا والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك