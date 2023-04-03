الرئيس الأوكراني يزور وارسو الأربعاء المقبل

من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بولندا بعد غد الأربعاء.



ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بمواطنين أوكرانيين، لجأوا إلى بولندا في القلعة الملكية في وارسو، وفقا لما قاله متحدث باسم الرئيس البولندي اندريه دودا في تغريدة اليوم الاثنين.



وتعد بولندا حليفا مهما لكييف في الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنها تأوي الكثير من الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.



وكان قد أُعُلن مؤخرا أن أوكرانيا طلبت الحصول على 100 مركبة قتال مدرعة ذات عجلات لسلاح المشاة من بولندا، على أن تمول الولايات المتحدة وأوروبا الصفقة.



وكان زيلينسكي قد سافر للخارج في فبراير الماضي لزيارة لندن وباريس وبروكسل، فيما تعد ثانية زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية، وكانت أول زيارة خارجية له قد توجه خلالها إلى بولندا والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.