وزير المالية الروسي يصف العقوبات الغربية ضد بلاده بأنها «سخيفة»

وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا بأنها سخيفة، وقال إن الغرب يجب أن يفهم ذلك في أقرب وقت ممكن.

وأضاف سيلوانوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - " فيما يخص العقوبات والقيود، أتمنى أن يكونوا جميعا بالفعل (شركاؤنا السابقون) قد فهموا أن كل هذه العقوبات عبث مطلق لأنها تجعل الأمور غير مريحة بالنسبة لنا ولهم، لذلك، فإن هذه السياسة سخيفة تماما".

وفيما يتعلق بمشكلة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أشار سيلوانوف إلى أنه لا يوجد حل سريع لهذه المسألة، لكن العمل جار في هذا الاتجاه.

كما أكد وزير المالية الروسي أن وضع الميزانية الروسية سيعود إلى طبيعته، مشيرا إلى أن الوضع (عجز الميزانية) في بداية العام الجاري يرجع إلى مدفوعات مسبقة.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2023، قدرت وزارة المالية الروسية عجز الموازنة الروسية بنحو 2.581 تريليون روبل، وبلغ حجم نفقات الميزانية الفيدرالية في الفترة المذكورة 5.744 تريليون روبل، فيما بلغت الإيرادات 3.163 تريليون روبل.