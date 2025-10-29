إعصار ميليسا يضرب كوبا كعاصفة من الفئة الثانية

اجتاح إعصار "ميليسا" كوبا، اليوم الأربعاء، كعاصفة من الفئة الثانية، بعدما ضرب جامايكا، بوصفه واحدا من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي على الإطلاق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص ونقلهم إلى أماكن إيواء في كوبا.

وصدر تحذير من الإعصار في مقاطعات جرانما، وسانتياجو دي كوبا، وجوانتانامو، وهولجوين، ولاس توناس.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل في جامايكا، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة أمس الثلاثاء مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترا "185 ميلا" في الساعة.

وقال وزير الدولة في الحكومة الجامايكية، أبكا فيتز-هنلي، لإذاعة "نيشن وايد نيوز نتوورك" المحلية، إن شجرة سقطت على طفل رضيع في غرب البلاد، مضيفا أن معظم الدمار تركز في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.

وأوضح مركز الأعاصير الأمريكي في ميامي أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار ميليسا بلغت 165 كيلومترا (105 أميال) في الساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 22 كيلومترا (14 ميلا) في الساعة.

وكان مركز الإعصار على بعد 70 كيلومترا (45 ميلا) شمال غرب جوانتانامو في كوبا، و335 كيلومترا (205 أميال) جنوب وسط جزر البهاما.