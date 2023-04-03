أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور ربع النهائي، موضحا أن بيراميدز استحق الانتصار وحصد الثلاث نقاط والتواجد في المرحلة المقبلة، مؤكدا على قوة فيوتشر وكذلك الجيش الملكي وصدق توقعه بأن تحسم المجموعة والتأهل بالأهداف والمنافسة ستظل بين الفرق الثلاثة حتى آخر لحظة.

شدد باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي على أن بيراميدز قدم مواجهة عظيمة في مواجهة فيوتشر، وكان الأفضل في كل شيء وذلك بفضل المجهود المبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين في الفترة الماضية، ومع عودة المصابين أصبحت الأمور أفضل بكثير وموجها التحية للاعبين على مستواهم الرائع في المباراة ومطالبا إياهم بضرورة الاستمرار في تقديم ذات المستوى في اللقاءات المقبلة واللعب على البطولة.

أكد أن الفريق بعد أيام أمامه مواجهة قوية في الدوري أمام المقاولون العرب، وبعدها بأيام هناك مباراة على لقب كأس مصر أمام الأهلي ومن الضروري التركيز على مباراة ثم الأخرى، وبعد المقاولون يبدأ التحضير للقاء الأهلي الهام والذي يأمل النادي في الفوز به وتحقيق أول بطولة في تاريخه وتتويج المشوار الرائع في الفترة الماضية.