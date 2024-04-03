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تفاصيل مقتل شاب على يد بائع إكسسوارات في دار السلام

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 1:26 م

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب على يد بائع إكسسوارات بدار السلام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده وجود مشاجرة ومتوف بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين "شخصين" أحدهما توفي متأثرا بإصابته برش خرطوش بالجسم، ومالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم؛ لافتراش الأخير بضاعته أمام مسكن أحدهما؛ حيث قاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض؛ فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

وأمكن ضبط المتهمَين، وبحوزتهما فرد خرطوش محلي، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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