حزب الله اللبناني يستهدف تمركز قيادة سرية إسرائيلية بالصواريخ

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تمركز‏قيادة سرية إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم تمركز قيادة سرية خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".

وأعلن الحزب أن عناصره استهدفوا موقع "‏الراهب" الإسرائيلي وجنوداً إسرائيليين في محيطه بالأسلحة الصاروخية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات "الناقورة" وجبل "اللبونة" و"علما الشعب" و"الضهيرة" وأودية محيطة ببلدات "شيحين" و"طيرحرفا"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وترافق القصف مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة وأطلقت الدبابات قرابة 20 قذيفة مباشرة على بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "رامية" الجنوبية ب خمس قذائف فوسفورية، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.