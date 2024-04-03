تقرير: دوي إنذار من طائرات معادية في وادي عربة بجنوب إسرائيل

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تم تفعيل الإنذار من اقتحام طائرات معادية في وادي عربة، بجنوب إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست، دون ذكر مزيد من التفاصيل.