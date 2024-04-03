رئيسة تايوان تدعو الحكومة إلى التعاون للتعامل مع تداعيات الزلزال

عقد مركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان اجتماعا، حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تايوان، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء. وحضر الاجتماع رئيسة تايوان، تساي إينج-وين ورئيس الوزراء، تشين تشيان-جين، للاستماع إلى تقارير الإدارات المعنية وتفقد الوضع.

وقالت تساي بعد الاستماع إلى التقارير إنه يجب على الحكومة ضمان دقة المعلومات وتقديم المساعدة في الوقت المناسب، التي يحتاجها المواطنون ليشعروا بالأمن والأمان، مضيفة أنه يتعين على الحكومة أن تبقى في حالة تأهب قصوى وتعمل بجد، حسب "إذاعة تايوان الدولية" /آر.تي.آي/ اليوم الأربعاء.

ودعت تساي الحكومة المركزية إلى البقاء على اتصال مع الحكومات المحلية لتقديم أي مساعدة ضرورية وتقليص الآثار الناجمة عن الكارثة.

ومن جانبه، قال تشين إنه طلب من وزارة التعليم تقييم الأضرار على الفور، التي لحقت بالمدارس وضمان سلامة الطلاب، العائدين إلى الفصول الدراسية.