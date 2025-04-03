البيت الأبيض يستثني المعادن والموارد الحيوية من الرسوم الجمركية الانتقامية

أعلنت الإدارة الأميركية استثناء عدد من السلع الأساسية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والنحاس وسبائك الذهب، من الرسوم الجمركية الانتقامية، وفقًا لوثيقة رسمية وزعها البيت الأبيض.



كما أوضحت الوثيقة أن الرسوم الجمركية لن تشمل أيضًا واردات قطع غيار السيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، والأخشاب، إضافة إلى مصادر الطاقة وبعض الموارد المعدنية الأخرى التي لا تتوفر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تظل هذه السلع خاضعة لرسوم أخرى تُفرض بموجب قوانين تجارية مختلفة.

يأتي هذا القرار بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل. كما تعتزم الإدارة الأميركية زيادة الرسوم الجمركية الفردية على 60 دولة تعتبرها واشنطن الأقل عدالة في تعاملاتها التجارية، على أن يبدأ تنفيذ هذه الرسوم في 9 أبريل.

وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي، في إطار توجه أوسع نحو سياسات حمائية أكثر صرامة.