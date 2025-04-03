اتحاد تجاري ألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع العالم إلى حرب تجارية مفتوحة

قال رئيس اتحاد تجاري في ألمانيا، اليوم الخميس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن تدخل العالم في "حرب تجارية مفتوحة".

ووصف ديرك ياندورا رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات، القرار بأنه "هجوم مباشر على التجارة العالمية".

وأوضح ياندورا، أن الرئيس الأمريكي بصدد إدخال العالم في حرب تجارية مفتوحة، بإخراج أمريكا من الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على أكثر من 100 شريك تجاري، مضيفا: "أعتقد أن الصراع سيكون له تأثير كبير على نمونا الاقتصادي".

وكدولة مصدرة، يتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالرسوم الجمركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 20%، والتي أعلن ترامب فرضها على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في التاسع من أبريل الجاري.