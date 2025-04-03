مجلس التعاون الخليجي يدين ويستنكر العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع في الجمهورية العربية السورية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة بالرياض، أكد أن الغارات تمثل «حلقة جديدة في سلسلة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي»، مشددا على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها.

وانتقد البيان «صمت المجتمع الدولي» إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، معتبرا أنها تشجع على استمرارها.

واختتم مطالبا بضرورة اتخاذ «خطوات ملموسة لوقفها، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم في المنطقة».

وأدانت الخارجية السورية في بيانها، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية أمس الأربعاء، معتبرة إياه «انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة البلاد».

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا خلال 30 دقيقة، أدت إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات بين المدنيين والعسكريين.

وصباح اليوم الخميس، دعت مدينة نوى في محافظة درعا بالجنوب السوري الأهالي للمشاركة في تشييع الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، على منطقتي تل الجموع وحرش سد الجبيلية، والذي أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء اليوم الخميس، بوقوع عدوان جوي إسرائيلي استهدف محيط مدينة الكسوة في ريف دمشق.

وأعلن التلفزيون السوري، قبل قليل، أن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة سلح الطير وسرايا الصرع واللواء 91 بمحيط الكسوة بريف دمشق»، فيما أفادت «الإخبارية السورية» نقلا عن مراسلها، بأن «غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقع اللواء 75 قرب الكسوة».