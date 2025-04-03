أرسنال يعلن غياب جابرييل لنهاية الموسم بسبب الإصابة

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه من المتوقع أن يغيب المدافع جابرييل ميجاليس عما تبقى من مباريات خلال هذا الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويحتاج البرازيلي الدولي لإجراء جراحة بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام فولهام يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر أرسنال في بيان :" سيخضع جابرييل لجراحة لإصلاح أوتار الركبة في الأيام القادمة، وسيبدأ على الفور برنامج التعافي والتأهيل، بهدف أن يكون جاهزا مع بداية الموسم المقبل."

وأضاف البيان :" كل من في النادي سيكونوا في كامل تركيزهم لدعم جابرييل لضمان عودته لجاهزيته البدنية في أسرع وقت ممكن".

وتعد إصابة جابرييل أحدث ضربة لأرسنال في موسم تعرض فيه لاعبيه الأساسيين مثل مارتين أوديجارد وبوكايا ساكا وكاي هافيرتز، لإصابات أبعدتهم عن الملاعب لفترات طويلة.