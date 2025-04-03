 أرسنال يعلن غياب جابرييل لنهاية الموسم بسبب الإصابة - بوابة الشروق
الخميس 3 أبريل 2025 5:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أرسنال يعلن غياب جابرييل لنهاية الموسم بسبب الإصابة

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 4:49 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 4:49 م

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه من المتوقع أن يغيب المدافع جابرييل ميجاليس عما تبقى من مباريات خلال هذا الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويحتاج البرازيلي الدولي لإجراء جراحة بعد سقوطه في مباراة فريقه أمام فولهام يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر أرسنال في بيان :" سيخضع جابرييل لجراحة لإصلاح أوتار الركبة في الأيام القادمة، وسيبدأ على الفور برنامج التعافي والتأهيل، بهدف أن يكون جاهزا مع بداية الموسم المقبل."

وأضاف البيان :" كل من في النادي سيكونوا في كامل تركيزهم لدعم جابرييل لضمان عودته لجاهزيته البدنية في أسرع وقت ممكن".

وتعد إصابة جابرييل أحدث ضربة لأرسنال في موسم تعرض فيه لاعبيه الأساسيين مثل مارتين أوديجارد وبوكايا ساكا وكاي هافيرتز، لإصابات أبعدتهم عن الملاعب لفترات طويلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك