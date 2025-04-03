مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يوقع مذكرة تفاهم مع قصر الشباب الوطني بجورجيا

وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تاريخية مع الفنانة نينا كيباني مدير قصر الشباب الوطني الجورجي (N(N)LE).

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مشاريع وبرامج ثقافية وتعليمية وشبابية مشتركة، وتعزيز أواصر التعاون في المجال المسرحي.

وصرح الفنان والمخرج مازن الغرباوي، فيما يخص بنود الاتفاق: "تتضمن بنود الاتفاق دعم التعليم غير الرسمي بين الشباب وتطوير جمهور المسرح من فئة الشباب، مما يساهم في تنمية الوعي الثقافي والفني، كما تعزز المذكرة الشراكة بين المهرجانات التي ينظمها الطرفان، مما يتيح فرصا أكبر للتبادل الفني والثقافي بين البلدين".

وأشار "الغرباوي"، إلى أنه سيكون هناك مجموعة من البرامج التعليمية والدبلومات المعتمدة من اليونسكو، وهي أحد المشاريع التي يتم دراستها الفترة الحالية.

ويأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع انطلاق الدورة الأولى من مهرجانSITFY-Georgia ، ويعد هذا التعاون امتدادا لنجاحات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مصر على مدار عشر سنوات، وتأسيس وجودة في جورجيا كوجهة أوروبية ثانية بعد بولندا .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

فيما يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.