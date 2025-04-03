نادي الأسير الفلسطيني: أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال عادت إلى نقطة الصفر

قال المتحدث باسم نادي الأسير، أمجد النجار، إن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال عادت إلى نقطة الصفر، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار النجار في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إلى أن القرارات التي أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تجاوزت 32 قرارًا عسكريًا، و77 من التعليمات والأنظمة القمعية، أدت إلى تصعيد غير مسبوق في الانتهاكات بحق المعتقلين، وتسببت في استشهاد أكثر من 63 معتقلًا داخل السجون، بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأشار النجار إلى الانتشار الكبير لمرض الجرب بين المعتقلين نتيجة منع مواد التنظيف والاستحمام وإدخال الملابس، إضافة إلى تعمد إدارة السجون نقل المصابين بالمرض إلى أقسام خالية، لنشر العدوى دون توفير العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 فلسطينيا، خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفاد أمين سر حركة فتح محمد أبو هشهش لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار، وسط إطلاق نار كثيف، وإطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، واعتقلت 20 مواطنا خلال مداهمة عدد من المنازل، عرف من أصحابها: محمد الواوي وشقيقه حامد، ووسام نور عوض، وشقيقيه محمد، ويامن، وعبد سعيد العزة، ومصعب الحسينية، وباسل جودة، ومحمد حسن العزة وشقيقه أحمد، ومحمد درويش.

وأشار أبو هشهش إلى أن الاعتقالات جرت بشكل عشوائي، خلال اقتحام منازل المواطنين، كما أحكمت قوات الاحتلال إغلاق المخيم، ومنعت المواطنين من مغادرته.