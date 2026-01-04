تكاليف ترميم مقر الرئيس الألماني في برلين لم تتحدد بعد

قبل أشهر قليلة من بدء أعمال الترميم الشاملة في مقر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ببرلين، لم يتم حتى الآن تحديد التكلفة أو الجدول الزمني للمشروع.

جاء ذلك في رد كتابي من الهيئة الألمانية الاتحادية المختصة بالبناء والتخطيط العمراني على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، والذي أوضحت فيه أن "المكتب الاتحادي للبناء والتخطيط العمراني (BBR) يحدد حاليا الإطار الزمني والمالي للإجراءات الإنشائية".

وأضافت متحدثة باسم الهيئة أنه لا يمكن حتى الآن تحديد موعد الانتهاء من هذه التقديرات، مؤكدة أن العمل جارٍ عليها.

ويتعين على شتاينماير في مارس المقبل مغادرة قصر "بيلفيو"، الذي يخضع للترميم إلى جانب المبنى الإداري الحديث المجاور له، وهو مكتب الرئاسة الألمانية. وسينتقل الرئيس الألماني مع نحو 220 موظفا إلى مقر بديل تم تشييده مؤخرا بالقرب من ديوان المستشارية ومحطة القطار الرئيسية، بتكلفة بلغت 205 ملايين يورو، على أن تستخدمه لاحقا هيئات اتحادية.

وذكرت صفحة الرئيس الألماني أن "العديد من العيوب الإنشائية والتقنية، إضافة إلى ارتفاع متطلبات السلامة من الحرائق والأمن وكفاءة الطاقة وإمكانية الوصول، تجعل من الضروري إجراء تجديد شامل".

وفي قصر بيلفيو، فإن السقف على سبيل المثال غير محكم الإغلاق، وأنظمة التهوية لا تعمل بشكل جيد، والنوافذ غير مقاومة للاقتحام أو الطلقات، كما ظهرت تشققات في الواجهة وتآكل في الأسقف. أما مكتب الرئاسة الألمانية، الذي بُني بين عامي 1995 و1998، فيحتاج بشكل أساسي إلى تحديث أنظمة الحماية من الحرائق، إلى جانب تجديد كامل للتقنيات الإنشائية والبنية التحتية للمرافق المركزية.