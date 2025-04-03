عرض أوروبي يهدد بقاء كانتي في الاتحاد

يواجه نادي اتحاد جدة خطر فقدان نجمه الفرنسي نجولو كانتي بنهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تشير إلى إمكانية عودته إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن مصادر تركية، فإن نادي بشكتاش أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي السابق خلال صيف 2025، حيث يسعى مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير لتعزيز صفوفه بخبرة النجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا.

وأوضحت التقارير أن النادي التركي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم كانتي في نهاية الموسم، مع وجود ترحيب مبدئي من اللاعب بفكرة العودة إلى أوروبا عبر بوابة بشكتاش، حتى وإن تطلب الأمر تخفيض راتبه لإتمام الصفقة.

وانضم كانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي في صيف 2023، ونجح سريعًا في فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية في الفريق، الذي ينافس على قمة دوري روشن السعودي. ومع ذلك، قد تشهد الفترة المقبلة تحولات كبيرة في مستقبله مع "العميد"، في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بخدماته.