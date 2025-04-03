 سانشو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانشو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الشروق
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 8:22 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 8:22 م

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة، فيما يملك توتنهام 34 نقطة وضعته في المرتبة الرابعة عشرة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، بالمر

الهجوم: نيتو، جاكسون، سانشو

فيما يبدأ توتنهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: سبينس، روميرو، فان دي فين، أودوجي

الوسط: بيرجفال، بينتانكور، ماديسون

الهجوم: أودوبيرت، سولانكي، سون


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