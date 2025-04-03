 مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قرارا لمواجهات رسوم ترامب الجمركية على كندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قرارا لمواجهات رسوم ترامب الجمركية على كندا


نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 3:35 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 3:35 ص

 مرر مجلس الشيوخ قرارا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الجمهوريين خطط الرئيس في هذا الصدد.

وينهي قرار مجلس الشيوخ، الذي تم تمريره بتصويت 51-48، إعلان الطوارئ الذي أصدره ترامب بشأن الفنتانيل والذي يعد أساسا للرسوم الجمركية على كندا. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء عن أوامر، فيما أسماه "يوم التحرير"، لفرض رسوم استيراد على مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين، رغم أن الواردات الكندية تم استثناؤها من الرسوم الجديدة في الوقت الحالي.

لكن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لا يملك في النهاية فرصة كبيرة للمرور عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتوقيع عليه من قبل ترامب، ولكنه أظهر حدود دعم الجمهوريين لرؤية ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال تقييد التجارة الحرة. ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن الخطة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما يراقب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقلق بينما يغير ترامب علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.

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