الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة شمال شرق مدينة غزّة.

وقال في تصريحات نقلتها قناة «الأقصى»، إن الاحتلال قصف مساء الخميس، مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين بحي التفاح شمال شرق المدينة.

وقبل قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عنصرين مركزيين في هجوم للجيش وجهاز الشاباك على مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس في منطقة مدينة غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، استخدام مجمع القيادة والسيطرة لدفع مخططات «إرهابية» ضد بلاده وقوات الجيش.

ووفقًا لمزاعمه، أشار إلى أن «الجيش اتخذ العديد من الإجراءات بهدف تقليص احتمالات إصابة المدنيين، قبل تنفيذ الهجوم، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، وإنذارات مبكرة، ووسائل الرصد الجوي ومعلومات استخبارية إضافية».

وخلفت جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم أكثر من 50 ألف ضحية فلسطيني، جلهم نساء وأطفال، عدا عن آلاف المفقودين، وذلك خلال حملة قصف جوي وبري وبحري استخدمت فيها عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات التي مسحت مناطق شاسعة في القطاع واستهدفت خياماً متهالكة تجمع فيها النازحون بحثاً عن النجاة.