رئيس وزراء المجر: وقعت وثيقة انسحابنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده كانت واضحة منذ البداية بالوقوف إلى جانب إسرائيل، مؤكدًا معارضته لمعاداة السامية، وأن بلاده لن تتسامح معها أبدًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن «الوضع في أوروبا، لاسيما المجتمع اليهودي، يتعرض للكثير من التحديات والتهديدات».

وأشار إلى أن «الهجرة غير الشرعية تزيد نسبة معاداة السامية»، معقبًا: «يجب وقف تلك الهجرة وأن نديرها بشكل جيد، فالمجر لن تقبل بالهجرة غير الشرعية».

وأكد وجود مصالح مشتركة بين المجر وإسرائيل، قائلًا إن «تل أبيب يجب أن تظل دولة تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، والعلاقات معها مهمة جدًا».

وعلق على انسحاب بلاده من اتفاقية الجنائية الدولية، مضيفًا: «وقعت وثيقة الانسحاب لأن الحكومة قررت ذلك، ولأننا مقتنعون أن تلك المحكمة أصبحت مسيسة، والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يتعلق بالمسار القانوني بل قرار سياسي».