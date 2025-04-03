ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشورات ورقية على قرية كويا في ريف درعا الغربي، تضمنت تحذيرات للسكان بشأن التحركات في المنطقة.

وجاء في نص المنشورات: «إلى سكان قرية كويا والمنطقة، نود أن نعلمكم، بعد ما حدث في قريتكم، أنه ممنوع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وما حولها».

كما شددت المنشورات على حظر عبور طريق الوادي/الشريعة باتجاه منطقة حوض اليرموك، وذلك وفقًا لما نشره موقع «تلفزيون سوريا».

وهددت المنشورات من لا يلتزم بهذه التعليمات، محذرة من «عواقب عدم الامتثال»، بزعم الحفاظ على ما وصفته بـ«النظام».

وشهد ريف درعا الغربي، مساء الأربعاء، تصعيداً عسكرياً واسعاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دفع بعشرات العربات العسكرية وتوغل في منطقة حرش سد الجبلية قرب مدينة نوى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وأسفر قصف جوي إسرائيلي على منطقة حرش الجبيلية، الواقعة غربي مدينة نوى، عن مقتل 9 مدنيين، في تصعيد جديد يستهدف المناطق الجنوبية.

وفي الوقت ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى 15 غارة على محافظة حماة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية، وتسبب بحالة من الذعر بين المدنيين في تلك المناطق.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة.

وعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى احتلال المنطقة العازلة في القنيطرة واستكمال السيطرة على قمة جبل الشيخ، ووسّع نطاق توغله في المحافظة، وقصف مئات المواقع العسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.