تباينت ردود فعل رؤساء وحكومات الدول عالميًا بين التهديد بإجراءات مضادة وبين عدم الرد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميريكي، دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية على أكثر من 180 دولة بنسبة تتراوح بين 10% و40%.

وأعلن ترامب، مساء أمس الأربعاء، فرض تعريفات جمركية على أكثر من 180 دولة بنسبة تتراوح بين 10% و40%، شملت جميع الدول العربية.

وقرر الرئيس الأمريكي، فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31 % على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39%، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت 5 أبريل.

أوروبا.. الرسوم ضربة موجعة للاقتصاد العالمي وبصدد إصدار إجراءات مضادة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للرد بإجراءات مضادة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال فشلت المفاوضات مع أمريكا، واصفة هذه الرسوم بأنها "ضربة موجعة للاقتصاد العالمي".

كندا تتعهد بالرد بحزم ووضوح

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا "سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة، سوف نحمي عمالنا".

وأكد كارني، التزام حكومته بحماية العمال الكنديين وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الرسوم ستؤثر على "ملايين الكنديين"، متابعًا: "في أوقات الأزمات، من المهم أن نتحد ومن الضروري أن نتصرف بهدف وبقوة، وهذا ما سنقوم به".

الصين تطالب أميركا بإلغاء رسومها الجمركية الجديدة وتتوعد بالرد

طالبت الصين الولايات المتحدة، بإلغاء رسومها الجمركية الجديدة على الفور، وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم التي تربطها علاقات تجارية مع أمريكا.

من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية، إن الخطوة الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية، مضيفة أن الصين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.

البرازيل تدرس الردود المحتملة

أعلنت الحكومة البرازيلية، أنها تُقيّم جميع الردود المحتملة على الرسوم الأمريكية المتبادلة البالغة نسبتها 10% على صادرات أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في حين وافق الكونجرس البرازيلي على مشروع قانون يحدد إطار العمل للرد التجاري.

وقالت البرازيل، في بيان اليوم الخميس، إنها تُقيّم جميع الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، "دفاعاً عن المصالح الوطنية المشروعة".

إسبانيا تؤكد أنها ستحمي شركاتها.. وأستراليا غاضبة و"لكن لن ترد"

كما رد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على الرسوم الجمركية، قائلاً: "ستحمي إسبانيا شركاتها وعمالها، وستواصل التزامها بعالم مفتوح من دون قيود تجارية".

من جهتها، قالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر، إن الحكومة ستحدد "بسرعة الخطوات التالية"، مضيفة أن "المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد لها الأولوية، ويظل الالتزام بالقانون الدولي والتجارة الحرة قيمتين أساسيتين".

في حين أعربت أستراليا عن غضبها من فرض الرسوم، إذ اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الخطوة بأنها "ليست من شيم الأصدقاء"، ولكنه أكد أن البلاد لن تفرض رسوماً انتقامية، لأنها "ستزيد الأسعار على السلع الأسترالية".

وكان موقف أستراليا مشابهاً لموقف المكسيك، التي على رغم استثنائها من الرسوم الجديدة، قالت الرئيسة كلوديا شينباوم قبل إعلان ترامب "إن البلاد لن ترد لو فرضت الولايات المتحدة رسوماً عليها".

العراق.. الرسوم الأمريكية لا تشكل معوق للاستقرار التجاري والاقتصادي

اتخذ العراق موقفاً هادئاً، وقلّل من التأثير الاقتصادي المباشر لقرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 39% على صادراته إلى الولايات المتحدة، حيث قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي، في تصريحات خاصة لـ" اقتصاد الشرق بلومبرج"، إن الرسوم الأميركية إن فرضت لا تشكل على تجارة بلادنا معها حقاً أي معوق على الاستقرار التجاري والاقتصادي للعراق".

وأوضح صالح، أن الصادرات العراقية إلى السوق الأميركية لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، معظمها من النفط الخام، في حين تُعد السوق الأميركية ثانوية مقارنة بأسواق رئيسية مثل الصين والهند، اللتين تستوردان ما يقارب 70% من الإنتاج النفطي العراقي"