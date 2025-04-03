ماجد المصري: عشت شخصية رجب الجريتلي بكل تفاصيلها

كشف الفنان ماجد المصري، عن نصيحة تلقاها من الفنان الراحل أحمد زكي ببداية مسيرته الفنية، وتفاصيل تجسيده لشخصية «رجب الجريتلي» التي لاقت نجاحا كبيرًا في مسلسل «إش إش» خلال موسم دراما رمضان.

واستعاد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ليالي تن» المذاع عبر شاشة «TEN»، ذكريات زيارة الفنان الراحل أحمد زكي للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «قشر البندق»، قائلا: «سألت الأستاذ أحمد ينفع الواحد يعمل دور يأخذ عليه جائزة؟ قال لي: مفيش حاجة اسمها كدا، أنت تدخل تقدم الدور فقط، لا تفكر في أي شيء آخر، لو وضعت الجائزة في عقلك؛ فلن تحصل على جائزة، ولن تقدم الدور، مثل واجتهد وعش مع الشخصية فقط».

وتحدث عن دوره الأخير في مسلسل «إش إش»، مؤكدا أنه عاش شخصية «رجب الجريتلي» بكل تفاصيلها.

وأضاف أن المخرج محمد سامي كان له دور كبير في توجيهه، قائلا: «كان يطلب مني، عدم الاستعجال، وحافظ على هيبتك وحضورك، وخطواتك وكلامك بحساب»

وكشف عن حبه الشديد للشخصية على الرغم من غرابتها، مشيرا إلى أن «نقطة ضعف الجريتلي هي الحب»، المتمثلة في قصة حبه لـ «شادية» التي جسدتها الفنانة هالة صدقي، والذي وصفه بأنه حب مركب يجمع بين «حب الزوجة التي تمناها، وحب الابنة التي تمنى إنجابها ولكن الله تعالى لم يرزقه الأولاد».

وعبر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الدور، مؤكدا أن المخرج محمد سامي توقع هذا النجاح ووعده به منذ البداية.

وكشف عن تفاصيل موافقته على الدور عقب سماع السيناريو من المؤلف محمد سامي، متابعا: «قلت له الدور، الممثل هو اللي يدفع عليه فلوس علشان يعمله مش يأخذ عليه فلوس، ولم يهمني أي شيء غير أن ننجح معا».



