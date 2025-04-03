فلسطين تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة الدولية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة المجرية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد استقباله من قبل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الاستقبال يشكل "استخفافًا بمسار العدالة الدولية والقانون الدولي، على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استقبال نتنياهو يأتي في وقت يصعّد فيه الاحتلال من حربه ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تشجّع حكومة الاحتلال على مواصلة الجرائم، وتقوّض الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.

كما استهجنت الوزارة تجاهل المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس وزراء المجر ونتنياهو للعدوان الإسرائيلي المستمر، وحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليًا، معتبرة ذلك "انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية".

ودعت الخارجية الفلسطينية الحكومة المجرية إلى التراجع عن هذه السياسة والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ضرورة تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وتسليمه للعدالة فورًا.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المجر أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الوقت الذي استقبل فيه أوربان، رئيس الوزراء الإسرائيلي "المطلوب" للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة، بودابست.

وكانت زيارة نتنياهو إلى المجر أول زيارة للزعيم الإسرائيلي إلى أوروبا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مايو 2024.