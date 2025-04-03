وكيل صحة شمال سيناء يتابع تجهيز وحدة الرعاية المطورة بالطويل تمهيدا لافتتاحها

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة، الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية، بضرورة المتابعة الميدانية لوحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الطويل التابعة لمركز العريش، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بفرش الوحدة وتجهيزها بالمستلزمات الطبية وغير الطبية اللازمة، تمهيدًا لافتتاحها وتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والمناطق المحيطة.

وأكدت الدكتورة إينا سلام في زيارتها لوحدة الطويل ويرافقها الدكتور محمد حمد عوض مدير إدارة العريش الصحية، أن تعليمات وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء أعمال الفرش والتجهيز وفقًا للمعايير والجودة المطلوبة، والتأكد من توفير جميع الاحتياجات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.