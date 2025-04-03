تراجع حاد للأسهم الأمريكية في تعاملات الصباح

تراجعت أسواق المال في مختلف أنحاء العالم خلال تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس فرض أكبر وأشمل موجة رسوم جمركية.

واستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم بتراجع كبير حيث انخفض مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4% وهو ما يزيد على تراجع أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في العالم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1520 نقطة أي بنسبة 6ر3% بحلول الساعة العاشرة و10 دقائق صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4%.

لم تنجُ الكثير من الأسواق مع اشتعال المخاوف عالميًا بشأن المزيج السام المحتمل الذي يواجه الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي الذي يمكن أن تُحدثه الرسوم الجمركية.

انخفضت أسعار كل الأشياء، من النفط الخام إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

وحتى الذهب، الذي سجل ارتفاعات قياسية مؤخرًا مع بحث المستثمرين عن شيء أكثر أمانًا لامتلاكه، تراجع اليوم.

كما كان بعض أسوأ الضربات من نصيب الشركات الأمريكية الصغيرة، وانخفض مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بأكثر من 5% فيما يُسمى "سوق هبوطية" بعد أن تراجع بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى له.