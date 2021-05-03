قيمة عملة الإيثيريوم الرقمية تحقق ارتفاعا قياسيا لتتجاوز 3 آلاف دولار

سجلت قيمة عملة الإيثيريوم الرقمية ارتفاعا قياسيا اليوم الاثنين، لتتخطى حاجز الثلاثة آلاف دولار للوحدة الواحدة، حيث يراهن المستثمرون على أن هذه العملة ستكون لها أهمية كبيرة فى النظام المالى اللامركزى فى المستقبل.

وقد سجل الإيثير الواحد ارتفاعا بنسبة 3% فى تداولات بورصة العملات الرقمية بآسيا اليوم ليصل قيمته إلى 99ر510ر3 دولار، وبذلك تصل نسبة الارتفاع فى قيمة هذه العملة الى أكتر من 300% منذ بداية العام الجارى، ليتخطى بذلك نسبة الزيادة التى حققتها عملة البيتكوين وهى 95% خلال التداولات فى البورصة الرقمية.

وذكر جيمس كوين، المدير التنفيذى لمؤسسة "كيو 9 كابيتال" المالية لإدارة الأصول الرقمية، أن هذا الارتفاع فى قيمة الإيثيريوم يعتبر استكمالا للارتفاع الكبير الذى سجلته العملات الرقمية خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وأشار كوين إلى أن التحسن الملحوظ فى الإقبال على تداول هذه العملة يبرز التحول نحو الأنظمة المالية اللامركزية التى تدار خارج إطار التعاملات البنكية التقليدية.

وأضاف أن السبب فى الارتفاع المذكور فى قيمة هذه العملة ربما يرجع إلى الإقبال على تداول هذه العملات فى دول مثل كندا التى شهدت تزايدا فى الإقبال على التعامل بالعملات الرقمية، وخاصة فى شراء الأعمال الفنية، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على توفير بديل آمن للتداول فى العملات الرقمية غير البيتكوين فقط.

وذكر موقع بلومبرج الإلكترونى أنه فى ظل الزيادة الملحوظة فى الإقبال على عملة الإيثيريوم كبديل آمن للمستثمرين، فإن بنك الاستثمار الأوروبى بصدد إصدار سندات رقمية على منصة تداول عملة الإيثيريوم، بالإضافة إلى أن مؤسسة "جيه بي مورجان" المالية تعتزم إنشاء صندوق لإدارة أصول عملة البيتكوين.