سفارة بولندا بجمهورية التشيك تستفسر عن قانون بشأن سياحة الإجهاض

في خطوة دبلوماسية غير معتادة، أعربت سفارة بولندا في براغ عن مخاوفها لوزارة الصحة التشيكية بشأن قانون مقترح سيحدد الشروط التي بموجبها يمكن للأجانب إجراء عمليات إجهاض، وفقا لوسائل إعلام بولندية وتشيكية.

كانت جمهورية التشيك المجاورة، واحدة من الوجهات التي تقصدها سيدات بولنديات يرغبن في الإجهاض، لكن لم يتمكن من القيام بذلك بشكل قانوني، خاصة بعدما شددت بولندا العام الماضي قانون الإجهاض، ليصبح واحدا من أكثر القوانين تقييدا بالاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي سيمون سينكوفسكي فيل سيك لموقع "أونيت. بي إل" البولندي على الانترنت اليوم الأحد، إن سفارة بلاده في براغ مخولة بالتعامل وطلب توضيح، حيث أنها تشعر بالقلق من أن قانون الإجهاض الجديد "قد يثير قلق المواطنين البولنديين بشكل كبير"

وتتعلق القضية بخطاب أرسله القائم بالأعمال البولندي في مارس الماضي.

وفي الخطاب، أعرب الدبلوماسي البولندي عن أسفه بشأن التعديل المقترح بمجلس الشيوخ، قائلا إنه "سيضفي الشرعية على سياحة الإجهاض، وسيسمح للمواطنين البولنديين بمخالفة قانون بلادهم".