أنجولا تجري محادثات مباشرة لمنح تراخيص لعدد من الكتل النفطية

ذكرت الهيئة الوطنية للبترول والغاز والوقود الحيوي في أنجولا، أن البلاد منخرطة الآن في "محادثات مباشرة" لمنح تراخيص لعدد غير محدد من الكتل النفطية، وذلك بشكل منفصل عن الكتل التسع التي تطرحها الدولة للمزاد حاليا.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، بأن الهيئة الأنجولية أوضحت أن بعض الكتل صدر بشأنها تراخيص بالفعل دون ذكر تفاصيل.



وترى الهيئة الوطنية الأنجولية للبترول والغاز والوقود الحيوي أن الوقت مناسب لمواصلة استراتيجية الامتيازات ، على الرغم من أن جائحة كورونا ربما تشكل بعض القيود على عملية المزاد.



وبدأت أنجولا عملية المزاد بالنسبة لست كتل في حوض كوانزا وثلاث كتل في حوض الكونغو السفلي في 30 أبريل الماضي.