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تنزانيا تطلب قرضا من صندوق النقد لدعم التعافي الاقتصادي

علم تنزانيا
علم تنزانيا
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 9:50 م

قالت سامية حسن رئيسة تنزانيا في بيان عبر الإنترنت عقب محادثات عبر الإنترنت مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن بلادها طالبت الصندوق بمنحها قرض للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيسة التنزانية وجهت سلطات بلادها بمتابعة إجراءات تقديم طلب الحصول على القرض الذي لم تحدد قيمته.

كان البنك الدولي قد وافق يوم 19 نيسان/أبريل الماضي على منح تزانيا تمويلات بقيمة 15ر1 مليار دولار.

ومن المقرر استخدام أموال البنك الدولي في تمويل خمس مشروعات في تنزانيا خلال العام الحالي.

وتضاف هذه التمويلات الجديدة إلى تمويلات بقيمة 9ر4 مليار دولار وافق البنك الدولي بالفعل على تقديمها إلى تنزانيا.


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