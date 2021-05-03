رئيس وزراء الهند يشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لبلاده في مواجهة الوباء

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم السريع لبلاده في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب مودي في تغريدة، نشرتها قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الاثنين: "تحدثت اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وأود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه ومساعدته للهند في تعاطيها مع أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "ناقشنا اجتماع قادة الهند والاتحاد الأوروبي في 8 مايو المقبل"، مؤكدا أنه على ثقة من أن الاجتماع سيوفر زخما جديدا لشراكتنا الاستراتيجية.

من جانبها، غردت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الهند وسيقدم المزيد من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة به".

وأضافت: "يتم توجيه المزيد من المساعدات، أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية، إلى الهند من التشيك والدنمارك وإسبانيا وهولندا وألمانيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا هو التضامن العالمي في العمل".