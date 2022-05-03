الدفاع الروسية: تدمير مركز لوجستي في مطار عسكري يحتوي أسلحة أجنبية قرب أوديسا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي دمر موقع قيادة للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء: "لقد قصفت صواريخ جوية عالية الدقة من نوع أونيكس أثناء الليل 6 منشآت عسكرية أوكرانية"، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ أصابت في منطقة أوديسا مركزا لوجستيا بمطار عسكري كانت تصل إليه الأسلحة الأجنبية.

وأضاف: "دمرنا أيضا حظائر لمسيرات بيرقدار وأسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية، خلال الليل دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية في بلدات بيريزوفكا بمنطقة أوديسا، وبورشيفا وتشرنيشينا بمنطقة خاركوف، وبارفينوك بمنطقة خيرسون وميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أشار إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية ضرب 69 معقلًا ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

من ناحية أخرى، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 24 ألفا و200 جندي روسي وتدمير 1062 دبابة و194 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الثلاثاء.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و3 مايو بلغ حوالي 24 ألفا و200 جندي و1062 دبابة و2567 عربة قتال مصفحة و475 منظومة مدفعية و162 من الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ و80 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و194 طائرة و155 مروحية و1843 مركبة آلية و10 سفن وقوارب و291 طائرة بدون طيار و38 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة متنقلة للصواريخ البالستية قصيرة المدى".

وبحسب البيان، تكبد الجانب الروسي أكبر الخسائر خلال اليوم الماضي في بلدة إيزيوم بمنطقة خاركيف.