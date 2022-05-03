موسكو: نقل 200 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا

(د ب أ)

تم نقل ما يقرب من 1ر1 مليون شخص إلى روسيا من المناطق التي ضربتها الحرب في أوكرانيا منذ بدء غزو موسكو لجارتها في شباط/فبراير، بحسب ما أعلنته روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد الجيش الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن من بين الذين نقلوا إلى روسيا نحو 200 ألف طفل.

وأضاف أنه تم يوم الاثنين وحده نقل 11 ألفا و500 شخص بينهم 1850 طفلا من أوكرانيا إلى روسيا .

وتصف روسيا ذلك على أنه عملية إجلاء لنقل الأشخاص إلى بر الأمان من القتال على الأرض والعنف المزعوم من القيادة الأوكرانية في كييف.

وترى أوكرانيا في ذلك ترحيلا قسريا لمواطنيها من الأراضي التي تحتلها روسيا في الشرق والجنوب. ووفقا لكييف، فإن الجيش الروسي لا يسمح للأشخاص بالفرار من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

واتهم مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني روسيا باختطاف أطفال أوكرانيين واستخدامهم لأغراض دعائية.

وجلبت موسكو من تقول إنهم لاجئون من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا في الغالب على لوهانسك ودونيتسك، المعروفتان مجتمعتين باسم دونباس.

وقبل وقت قصير من الغزو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعترف باستقلال بالجمهوريتين المعلنتين ذاتيا عن كييف.