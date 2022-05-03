 سلوفاكيا تصر على الإعفاء من أي حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز والنفط الروسية - بوابة الشروق
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سلوفاكيا تصر على الإعفاء من أي حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز والنفط الروسية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 5:51 م

تسعى سلوفاكيا إلى طلب الإعفاء من أي حظر يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز والنفط الروسية، حيث قال وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك إن الاستثناء "مهم للغاية".

وجاءت تصريحات سوليك، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، في مقطع فيديو بعد عقد اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين.

وتداولت وسائل الإعلام السلوفاكية بيان سوليك، اليوم الثلاثاء.

وقال سوليك، إن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن النفط الروسي.

فعلى سبيل المثال، ستحتاج مصفاة "سلوفنفط" السلوفاكية لتكرير النفط، والتابعة لشركة "مول" المملوكة للمجر، إلى عدة سنوات لكي تتحول من معالجة النفط الروسي إلى العمل مع أنواع أخرى أخف.

وقال سوليك: "لهذا السبب نصر بالتأكيد على مثل هذا الإعفاء".

جدير بالذكر أن سلوفاكيا تحصل حاليا من روسيا على حوالي 100% من نفطها وأكثر من 80% من غازها الطبيعي.

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