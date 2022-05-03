زعيم المعارضة الألمانية يعتزم لقاء رئيس وزراء أوكرانيا في كييف

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علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من مصادر حكومية أوكرانية أن زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس يعتزم لقاء رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال وعمدة كييف فيتالي كليتشكو خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية المتوقعة اليوم الثلاثاء.

كما يتضمن برنامج زيارة زعيم حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي لأوكرانيا إجراء محادثات مع رئيس البرلمان الأوكراني روسلان شتيفانتشوك بالإضافة إلى ساسة معارضين.

وليس من المقرر أن يلتقي ميرتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت خطط زيارة ميرتس قد تم الإعلان عنها مطلع الأسبوع الجاري كما أكدها ميرتس نفسه أمس الاثنين.