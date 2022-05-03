المبعوث الأممي لليمن يدعو جميع الأطراف لحماية حرية الصحافة

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف اليمنية إلى حماية حرية الصحافة.

وقال المبعوث الأممي - في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - "أكرر دعواتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين وضمان بيئة مستقلة وآمنة ومواتية للعاملين في مجال الإعلام"، وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تفرض قيودا كبيرة على العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها، حيث اقتحمت وأغلقت عددا كبيرا من مقرات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء.