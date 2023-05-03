الرئيس الأوكراني يصل إلى فنلندا لحضور قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس

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أعلنت الرئاسة الفنلندية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصل إلى فنلندا اليوم الأربعاء في زيارة يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وبثته هيئة الإذاعة الفنلندية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت الرئاسة الفنلندية إن مراسم استقبال الضيف المميز ستقام في قصر الرئاسة الفنلندي ظهرا بالتوقيت المحلي.

وسيشارك زيلينسكي، خلال زيارته إلى فنلندا، في قمة تجمع رؤساء وزراء دول الشمال والرئيس الفنلندي نينيستو.

وسيعقد الاجتماع بعد الظهر في القصر الرئاسي الفنلندي وسيخصص لدعم أوكرانيا وغيرها من القضايا الأمنية ذات الأهمية.