مبعوثا طالبان والصين يلتقيان في باكستان لتمديد مبادرة الحزام والطريق

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية التابع لحركة طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، تشين جانج، قد تشمل تمديد مبادرة "الحزام والطريق" لتصل إلى أفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاربعاء، بأن متقي سيبحث مسألة "الاستقرار والترابط الإقليميين" أثناء الاجتماع، بحسب ما قاله حافظ ضياء أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية.

كما سيشارك متقي في الاجتماع الثلاثي السادس الذي سيحضره تشين ووزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زارداري.

وكان مسؤولون صينيون وباكستانيون بحثوا من قبل تمديد الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار، ليصل إلى أفغانستان.

ومن جانبها، أعربت حكومة طالبان المتعثرة ماليا، عن استعدادها لإدخال هذا المشروع الرائد الخاص بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، اعتمادا على إمكانية توفير بنية تحتية هي في الحاجة إليها .

وفي الوقت نفسه، أعربت طالبان عن أملها في أن تعزز الصين استثماراتها في الموارد الغنية بالبلاد، والتي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار.