 الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 500 مليون يورو لتعزيز انتاج الذخيرة في أوروبا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 500 مليون يورو لتعزيز انتاج الذخيرة في أوروبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:04 م

يخصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو(551 مليون دولار) لتعزيز صناعة قذائف المدفعية والصواريخ والبارود في محاولة لتسريع انتاج الذخيرة لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن بين مجموعة من الإجراءات، اقترحت المفوضية الأوروبية الأموال للمشاركة في تمويل المشروعات إلى جانب حكومات الاتحاد الأوروبي.

وعرضت نحو نصف التمويل للشركات لتكثيف سعة الإنتاج أو تجديد المخزون القديم من الذخيرة لجعلها عملياتية مجددا.

وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في تصريحات نشرت قبل المقترح "القانون الذي نقترحه هو الأول من نوعه، ويرمي إلى الدعم المباشر بالأموال الأوروبية وتكثيف صناعتنا الدفاعية من أجل أوكرانيا ومن أجل أمننا".

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إنعاش صناعة الدفاع بالتكتل بعد سنوات من خفض الإنفاق عقب الحرب الباردة التي تسببت في قيام الشركات بخفض الانتاج .

وأصبحت هناك حاجة ملحة لذخيرة المدفعية في ضوء الكميات الكبيرة التي تستخدم يوميا من جانب كل من روسيا وأوكرانيا.


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