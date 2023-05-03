اعتماد 8 مدارس من هيئة الضمان والجودة بشمال سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن اعتماد 8 مدارس متبقية من العام الماضي، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد المدارس المعتمدة بلغ 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

وتقدم حمزة رضوان بالشكر والتقدير للواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ولإدارة الجودة بديوان عام المديرية بقيادة أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة وجميع العاملين معها، ولمديري الإدارات التعليمية، وكذلك لمديري المدارس ولمسئولي الجودة بالمدارس الحاصلة على الاعتماد.

وأشار إلى أن المدارس المعتمدة هي مدرسة بنك سيناء الوطني الابتدائية المشتركة، مدرسة 25 يناير الرسمية للغات إعداد، مدرسة روضة بئر العبد الرسمية للغات، مدرسة الشهيد العقيد أحمد شحاتة عبدالمقصود سلامة الرسمية المتميزة للغات، مدرسة الشهيد أحمد سلامة حمدان الابتدائية الدامجة، مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، مدرسة 25 يناير الرسمية للغات ابتدائي، مدرسة بئر العبد الرسمية للغات.