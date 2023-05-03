المبعوث الأممي يصل إلى السودان

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أكد مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، أنه وصل إلى السودان حيث تتواصل منذ 3 أسابيع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكتب جريفيث، في تغريدة عبر تويتر، "لقد وصلت للتو إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق) بهدف تأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشاد المسؤول الأممي "بتفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".

وتأتي هذه الاشتباكات رغم الهدنة المعلنة بين الحيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة تنتهي منتصف ليلة الأربعاء، بينما تبدأ هدنة جديدة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس.

ومساء الثلاثاء، تبادل طرفا الصراع في السودان الاتهامات حول المسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية السارية.

ومنذ 15 الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للطرف الآخر.