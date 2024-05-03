إزالة 141 إشغال طريق خلال حملة مكبرة في دمنهور

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة دمنهور، بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٤١ إشغال طريق بمحيط منطقة الموقف، عرابى أرض أدمون، الجمهورية، الأتوبيس، المستشفى، عبد السلام الشاذلي، إفلاقة بمدينة دمنهور.

ومن جانبه أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي تلك الحملات فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كل الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.