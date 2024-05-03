افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 6 ملايين جنيه في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 6 ملايين و100 ألف جنيه وهما: مسجد النور بقرية كنيسة أورين شبراخيت على مساحة 309 أمتار بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام إيتاي البارود على مساحة 800 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما" أنَّ الأمانةَ خُلُقٌ عظيمٌ مِن أخلاقِ الأنبياءِ والمرسلين، وفضيلةٌ مِن فضائلِ المؤمنينَ الصالحين، عَظَّمَ الإسلامُ شأنَهَا وأعلَى قدرَهَا.

ومِن أهمِّ صورِ الأمانةِ: أمانةُ العاملِ والصانعِ، وتكونُ بمراقبةِ اللهِ (عزَّ وجلَّ) في كلِّ عملٍ كُلِّفَ بهِ الإنسانُ ومِن أمانةِ العاملِ والصانعِ إتقانُ العملِ والصنعةِ وتجويدُهُمَا.

وأمانةُ العاملِ والصَّانعِ كما تنطلقُ مِن دافعٍ دينيٍّ فإنّهَا تنطلقُ أيضًا مِن دافعٍ وطنيٍّ، فإنّمَا يُحمَلُ حبُّ الوطنِ والعملُ على رقيّهِ وتقدمِهِ على الأمانةِ وإحسانِ العملِ والجودةِ والتميزِ فيهِ، وجزاءَ الأمانةِ عظيمٌ، وفضلَهَا عميمٌ، ويكفِي أنَّ العاملَ والصانعَ المتحققَ بالأمانةِ مشهودٌ لهُ بالإيمان.