أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي أن نادي الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام فريق البنك الأهلي، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام، وفاز فيها الأبيض بهدف نظيف.

وقال توفيق السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "محمد عادل من الحكام الكبار في الكرة المصرية، لكنني أتحفظ على تواجد محمود البنا في غرفة تقنية الفيديو".

وأضاف: "محمود البنا كان أفضل حكم في الموسم الماضي، وكان يدير لقاء الأهلي والبنك الأهلي مؤخرًا.. لم يكن قرارًا جيدًا وجوده مع محمد عادل في المباراة".

وتابع: "ركلة الجزاء لصالح سامسون أكينيولا، مهاجم الزمالك صحيحة، لقد كانت هناك إعاقة وقرار محمد عادل صحيح.. في مصر معيار الأخطاء مختلف تمامًا، كما أن المعيار مختلف أيضًا في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "حالة طرد أسامة فيصل كان قرارًا قاسيًا، فطالما هناك التحام وتنافس بدني بين لاعب البنك الأهلي ومدافع الزمالك، فلا يستحق البطاقة الصفراء، ولكن في نفس الوقت لا توجد ركلة جزاء، والقرار الصحيح هو استمرار اللعب، هناك التحامات مشروعة في كرة القدم".

وأتم توفيق السيد تصريحاته قائلًا: "المباراة لم تكن صعبة، ومحمد عادل يستحق 7.5 من عشرة (مقبول) في ظل وجود أخطاء اليوم ارتكبها في لقاء الزمالك والبنك الأهلي".