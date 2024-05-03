كوريا الجنوبية والسنغال تبحثان القمة الكورية-الأفريقية المقبلة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن النائبة الثانية لوزير الخارجية كانج إن-سون التقت مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في السنغال، غرب أفريقيا، لمناقشة قمة القادة المقبلة بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن كانج بصفتها مبعوثا رئاسيا أجرت محادثات مع الرئيس "فاي" في العاصمة "داكار" يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وقد شارك فاي، الذي تولى منصبه كخامس رئيس للسنغال الشهر الماضي، في مناقشات مع "كانج" بشأن القمة الكورية الجنوبية-الأفريقية المقرر عقدها في 4-5 يونيو في سول.

وخلال الاجتماع، أكدت كانج أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بدرجة كبيرة. كما طلبت دعم السنغال ومشاركتها الفعالة في هذا التجمع.

وأعربت كانج عن تطلعها إلى مزيد من تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في الزراعة والصناعات الرقمية.

وردا على ذلك، قال الرئيس السنغالي الشاب إن بلاده تشترك في القيم مع كوريا الجنوبية، التي حققت تطورا ديمقراطيا واقتصاديا ملحوظا في فترة قصيرة.

كما أكد لـ كانج دعم السنغال لاستضافة القمة بنجاح.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إن كانج عقدت اجتماعا منفصلا مع وزير خارجية السنغال ياسين فال.

وتقوم كانج برحلة تستغرق أسبوعا كمبعوث رئاسي إلى دولتين، وهما الكاميرون والسنغال.