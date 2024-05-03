مظاهرة في جامعة لوزان بسويسرا تطالب بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل

نظم ناشطون في جامعة لوزان بسويسرا، مظاهرة تنديدا بالحرب على غزة ودعما للاحتجاجات التي اندلعت في جامعات أمريكية وأوروبية، مطالبة بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل.

ووفقا لتقرير تلفزيون سويسرا الرسمي (آر تي أس) نظم الناشطون وقفة احتجاجية، أمام مبنى "جيوبوليس" بجامعة لوزان وأغلقوا مدخل المبنى، وطالبوا بمقاطعة "أكاديمية" للمؤسسات الإسرائيلية، وحملوا علم فلسطين وعلقوه على مدخل المبنى، ورددوا هتاف "فلسطين حرة".

ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال المتظاهرون في بيان صحفي: "احتجاجنا عفوي ولا قائد له"، معبرين عن رفضهم للتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافوا: "ندعو الجميع للانضمام إلينا ونحث أعضاء الجامعات والكليات الأخرى على التحرك".

واتهموا الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في سويسرا بأنها "متواطئة في المجزرة" عبر كثير من الاتفاقيات التي تتيح أو تشجع تبادل الطلاب بين الجامعات السويسرية والإسرائيلية.

وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، وشهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.