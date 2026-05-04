تحدث علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، عن تعادل فريقه مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية:"مباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة، وأتيحت له فرص، ولكن الغالبية كانت لصالح غزل المحلة، وكنا نستحق الفوز، ونمضي بخطوات ثابتة وفي مركز جيد، وهو الهدف الأساسي لإدارة النادي، وهو البقاء في الدوري".

وأضاف:"أنا راضٍ تمامًا عما قدمه غزل المحلة على مدار الموسم، وقد عانينا من ظروف صعبة منذ بداية الموسم، ومراحل الدوري سواء مجموعة البطل أو الهبوط صعبة، لا سيما على الفرق التي تنافس على البقاء، خصوصًا أن هناك 4 فرق ستهبط للقسم الثاني، وأتمنى عدم تكرار هذا النظام مرة أخرى لأنه لا يحقق تكافؤ الفرص".

وأتم:"الكرة ليست فلوسًا ونجومًا فقط، انظروا إلى تجربة وادي دجلة، ومشكلة الأهلي ليست في الإدارة، وإنما في المدربين الذين يتم اختيارهم، لأنهم لا يمتلكون دوافع النادي الأهلي في تحقيق البطولات والانتصارات المتتالية".