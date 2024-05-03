عبد الله الثاني يؤكد لبابا الفاتيكان استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بابا الفاتيكان استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات بالقدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

وشدد خلال اللقاء، الذي عقد بالقصر الرسولي بالفاتيكان، على "ضرورة وقف هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الأهل في القدس الشريف، وفي قرى ومدن الضفة الغربية"، محذرا من "عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس".

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ نبه الملك الأردني إلى أن "الكارثة الإنسانية في القطاع تتطلب تحركا فوريا لوقفها، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية، وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير".

وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها الإنساني ضمن تكليفها الأممي.