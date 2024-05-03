 تدريبات تأهيلية لروقا في مران الزمالك تمهيداً للعودة - بوابة الشروق
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تدريبات تأهيلية لروقا في مران الزمالك تمهيداً للعودة

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 6:54 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 6:54 م

خاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويخضع "روقا" لبرنامج تأهيلي خاص بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، ويؤدي اللاعب المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل تحسن حالته من الناحية الطبية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة "روقا" والذي أكد للاعب على تحسن حالته ..

وأدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية بجانب الركض حول الملعب بشكل منفرد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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