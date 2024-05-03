ضياء السيد: معيار الحكام المصريين غير ثابت في قراراتهم

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن التحكيم المصري لا يوجد به معيار ثابت في القرارات، مُشيرًا إلى أن الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي في مباراة الزمالك.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على إستاد القاهرة، لحساب الجولة الـ 20 من الدوري العام.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابة مصطفى شلبي ونزول سامسون أكينيولا صحح تشكيل وخطة الزمالك في مباراة البنك الأهلي".

وأضاف: "الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الصفراء الثانية لأسامة فيصل، الذي لم يظهر وكأنه يتحايل للحصول على ركلة جزاء".

وتابع: "ركلة جزاء الزمالك لا يتم احتسابها في العديد من الحالات الأخرى، ولا يوجد معيار ثابت في قرارات الحكام المصريين".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان عليه تكثيف الهجوم بعد البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، خصوصًا أنه كان يتبقى 40 دقيقة في المباراة".